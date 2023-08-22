Вместо обвиненной в мошенничестве: Алексей Шулаев возглавил медколледж в Казани

Шулаев стал новым директором Казанского медколледжа

Экс-заведующий кафедрой общей гигиены КГМУ возглавил Казанский медколледж, сообщает «Бизнес Онлайн».

Шулаев заменил на посту обвиненную во взятках Зухру Хисамутдинову.

Высшее медицинское образование Шулаев получил в 2001 году, в 2002 году закончил факультет психологии КФУ. В 2008 году отучился по специальности государственное и муниципальное управление.

Алексей Шулаев — кандидат медицинских наук, профессор.

В КГМУ Шулаев преподавал основы медицинской статистики, гигиену и общественное здравоохранение и другие дисциплины.