В Казани разыграли легендарную шахматную партию с живыми фигурами

В Казани разыграли одну из самых знаменитых шахматных партий в истории. Примечательно, что вместо фигур нужные позиции занимали люди. Такое зрелище можно было наблюдать на площади Тысячелетия, в рамках шахматного турнира в натуральную величину с живыми фигурами.

Реконструкторы фигур нарядились в мундиры времён войны 1812 года. Участниками была разыграна легендарная партия 1851 года между Адольфом Андерсеном и Леонелем Кизерицким.

За ходом игры наблюдали жители и гости Казани.