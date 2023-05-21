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Вместо фигур - люди: В Казани прошел турнир с "живыми" шахматам

В Казани разыграли легендарную шахматную партию с живыми фигурами
Вместо фигур - люди: В Казани прошел турнир с "живыми" шахматам

Фото: KazanFirst

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В Казани разыграли одну из самых знаменитых шахматных партий в истории. Примечательно, что вместо фигур нужные позиции занимали люди. Такое зрелище можно было наблюдать на площади Тысячелетия, в рамках шахматного турнира в натуральную величину с живыми фигурами.

Реконструкторы фигур нарядились в мундиры времён войны 1812 года. Участниками была разыграна легендарная партия 1851 года между Адольфом Андерсеном и Леонелем Кизерицким.

За ходом игры наблюдали жители и гости Казани.

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