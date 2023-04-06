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"Вместе росли, вместе ушли": в Татарстане простились с двумя братьями Артемом и Станиславом Шамукаевыми, погибшими в СВО

Татарстан простился с двумя родными братьями Артемом и Станиславом Шамукаевыми, погибшими в СВО
"Вместе росли, вместе ушли": в Татарстане простились с двумя братьями Артемом и Станиславом Шамукаевыми, погибшими в СВО

Фото: открытые источники

Татарстан простился с родными братьями, погибшими в зоне СВО на Украине. В селе Шильнебаш Тукаевского района РТ проводили в последний путь Артема и Станислава Шамукаевых.

Оба брата попали под частичную мобилизацию, которая решением главы государства была объявлена осенью прошлого года.

По данным местного издания "Светлый путь", братья погибли героически, при выполнении боевой задачи. Обстоятельства и место их гибели не сообщаются.

Одному брату было 27 лет, второму - 34 года.

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