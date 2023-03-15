Новости Казани
· Служба новостей

Власти Татарстана в 2023 году просубсидируют 25 направлений из аэропортов республики

Власти Татарстана в 2023 году просубсидируют 25 воздушных направлений из аэропортов РТ
Власти Татарстана в 2023 году просубсидируют 25 направлений из аэропортов республики

Фото: открытые источники

В 2023 году власти Республики Татарстан просубсидируют 25 маршрутов региональных авиаперевозок. Среди них - 20 направлений из аэропорта Казани, а остальные — из Бегишево. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Татарстанские власти несколько изменили порядок предоставления субсидий из бюджета РТ авиаперевозчикам. Больше субсидии не смогут получить иностранные компании, офшорные фирмы и российские компании с долей офшоров в уставном капитале, превышающей 25%.

Почти во все направления выполняются два рейса в неделю, но не все маршруты круглогодичные. Величина спецтарифов варьируется от 2,2 до 10,9 тысячи рублей.

В перечень субсидируемых направлений из Казани попали Архангельск, Астрахань, Волгоград, Мурманск, Пермь, Ханты-Мансийск, Челябинск, Ярославль, Нарьян-Мар, Сыктывкар и другие. Из Бегишево к таковым относятся рейсы до Минеральных Вод, Нижневартовска, Нового Уренгоя, Сургута и Новосибирска.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

22 часа назад

"Решено окончательно - закрываемся!": все пункты Wildberries в России 15 марта не будут обслуживать посетителей

Редакция помогает

день назад

Сюда лучше идти вечером: гид по необычным локациям Казани

обработка квартиры от мышей

Новости России

4 часа назад

В регионах РФ мужчины начали получать повестки в военкомат: власти объяснили, зачем вызывают

Полезное

2 дня назад

Те, кто это знает, платят за ипотеку меньше. Новый способ уменьшить платеж

снос стен в Москве

Новости мира

3 часа назад

"Зеленский, ты вообще представляешь последствия для себя? Что с тобой сделают?": экс-советник Кучмы предупредил украинского президента Зеленского о скорой расправе над ним

Новости России

день назад

"Как они вообще воюют?": пленный ВСУ рассказал, кого поставили под ружье в украинской армии

Новости России

день назад

Укровоины расстреляли еще одного российского бойца - военкоры "Русской весны"

Новости мира

день назад

Мужчина взял в аренду козу для необычной цели и испортил отношения со своей супругой

Новости России

6 часов назад

15-летняя школьница на уроке русского языка выстрелила в одноклассника
Новости Казани
час назад

В Татарстане простились с бойцом национального батальона "Алга", погибшим в зоне СВО на Украине

В Татарстане простились с бойцом национального батальона "Алга", погибшим в зоне СВО на Украине

Новости России

57 минут назад

"Волоком тянут": насильно мобилизованных украинцев под конвоем и в наручниках начали свозить под Купянск

Редакция помогает

день назад

15 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

Новости Казани

час назад

В Казани ледяная глыба сорвалась с крыши и разбила автомобиль

Новости России

4 часа назад

Собирали данные для нанесения ударов по РФ: над Черным морем столкнулись российский СУ-27 и американский беспилотник MQ-9
"Менять колеса автомобилистам придется раньше обычного": синоптики Татарстана рассказали о погоде в апреле
Новости Казани
час назад

"Менять колеса автомобилистам придется раньше обычного": синоптики Татарстана рассказали о погоде в апреле

Новости России

4 часа назад

Приходят повестки в регионах: в Кремле прокомментировали ситуацию и объяснили, можно ли считать это началом второй мобилизации в РФ

Новости Казани

16 часов назад

В Татарстане врачи достали осколок мины из шеи бойца СВО

Новости России

21 час назад

"Воин не кричит, воин решает!": Рамзан Кадыров жестко ответил жалующимся на условия в зоне СВО
Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%
Редакция помогает
6 дней назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%