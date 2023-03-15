Власти Татарстана в 2023 году просубсидируют 25 направлений из аэропортов республики

Власти Татарстана в 2023 году просубсидируют 25 воздушных направлений из аэропортов РТ

В 2023 году власти Республики Татарстан просубсидируют 25 маршрутов региональных авиаперевозок. Среди них - 20 направлений из аэропорта Казани, а остальные — из Бегишево. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Татарстанские власти несколько изменили порядок предоставления субсидий из бюджета РТ авиаперевозчикам. Больше субсидии не смогут получить иностранные компании, офшорные фирмы и российские компании с долей офшоров в уставном капитале, превышающей 25%.

Почти во все направления выполняются два рейса в неделю, но не все маршруты круглогодичные. Величина спецтарифов варьируется от 2,2 до 10,9 тысячи рублей.

В перечень субсидируемых направлений из Казани попали Архангельск, Астрахань, Волгоград, Мурманск, Пермь, Ханты-Мансийск, Челябинск, Ярославль, Нарьян-Мар, Сыктывкар и другие. Из Бегишево к таковым относятся рейсы до Минеральных Вод, Нижневартовска, Нового Уренгоя, Сургута и Новосибирска.

