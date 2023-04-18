В Татарстане власти создали штаб для контроля за реализацией инвестиционных проектов

В Татарстане власти создали специальный оперативный штаб, в задачу которого войдет контроль за реализацией инвестиционных проектов. Документ о создании его подписан главой Правительства РТ Алексеем Песошиным.

Штаб займется реализацией проектов, проследит, чтобы они были обеспечены всем необходимым, включая трудовые ресурсы. Возглавил штаб сам Алексей Песошин, его помощником и замом стал главм Министерства промышленности Татарстана Олег Коробченко.