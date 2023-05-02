Власти Татарстана призвали жителей республики быть готовыми к массовым досмотрам на 9 мая

Жителей Татарстана попросили с пониманием и благосклонностью отнестись к повышенным мерам безопасности в День Победы. По словам вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, досмотры не должны пугать гостей Татарстана и жителей.

"Уважаемые жители Татарстана, гости Казани и республики, при проведении мероприятий на День Победы мы особое внимание уделим обеспечению безопасности. Просим всех отнестись с пониманием к досмотровым мероприятиям", — отметила она.

Сотрудники полиции в РТ перешли на усиленный режим несения службы. 9 мая на 120 площадках состоится более 200 мероприятий, ожидается, что в праздничных событиях примут участие не менее 800 тысяч человек. И чтобы обеспечить полный порядок и безопасность для всех и каждого, задействуют около 4000 сотрудников полиции, Росгвардии, добровольцев.