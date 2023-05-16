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Власти Казани заявили, что строительство мусоросжигающего завода отложено на неопределенный срок

В мэрии Казани заявили, что строительство мусоросжигающего завода отложено на неопределенный срок
Власти Казани заявили, что строительство мусоросжигающего завода отложено на неопределенный срок

Фото: открытые источники

В мэрии Казани прояснили судьбу многострадального и такого долгожданного мусоросжигательного завода. В исполкоме пояснили, что пока порадовать казанцев нечем.

"Пока строительство мусоросжигающего завода отложено на неопределенный срок. Как сообщают в Комитете ЖКХ, сейчас и ранее ТКО вывозят на полигон по улице Химической в Московском районе", — говорится в сообщении.

"Реальное время" пишет, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов, которые генерировали бы тепловую энергию, столкнулся с большими проблемами - не хватает оборудования. У завода в Казани это - ключевой камень преткновения.

Поставить оборудование должен был швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova. Сначала поставкам помешали закрытые из-за пандемии границы, потом ввели антироссийские санкции, и договоренность опять сорвалась.

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