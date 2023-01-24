Власти Казани выразили опасения, что уже скоро из столицы Татарстана некуда станет вывозить отходы

Осенью этого года Казань может столкнуться с тем, что вывозить отходы будет просто некуда. Такое опасение высказал на итоговой коллегии Минстроя Татарстана глава исполкома столицы РТ Рустем Гафаров.

По его словам, несколько лет в Казань везут отходы из соседних районов республики, а в городе работает только один мусороперерабатывающий полигон.

"В связи с этим большая просьба к главам соседних районов — восстановить работу полигонов ТКО на вашей территории, ускорить работу по предоставлению земельных участков для строительства полигонов и комплексов по переработке отходов", — призвал руководитель исполкома Казани.