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Власти Казани выразили опасения, что уже скоро из столицы Татарстана некуда станет вывозить отходы

Власти Казани выразили опасения, что уже скоро из столицы Татарстана некуда станет вывозить отходы

Фото: profiz.ru

Осенью этого года Казань может столкнуться с тем, что вывозить отходы будет просто некуда. Такое опасение высказал на итоговой коллегии Минстроя Татарстана глава исполкома столицы РТ Рустем Гафаров.
По его словам, несколько лет в Казань везут отходы из соседних районов республики, а в городе работает только один мусороперерабатывающий полигон.

"В связи с этим большая просьба к главам соседних районов — восстановить работу полигонов ТКО на вашей территории, ускорить работу по предоставлению земельных участков для строительства полигонов и комплексов по переработке отходов", — призвал руководитель исполкома Казани.

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