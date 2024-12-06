Власти Казани утвердили график бесплатных парковок на 2025 год
pro город
Исполком Казани определила дни, когда можно будет бесплатно пользоваться муниципальными парковками в городе. Решение уже оформлено в виде постановления.
Согласно документу, парковки будут работать бесплатно в праздничные и перенесённые выходные дни:
- 1–3 января,
- 6–8 января,
- 1, 2, 8 и 9 мая,
- 12 и 13 июня,
- 3, 4 и 6 ноября,
- 31 декабря.
Кроме того, в список включены дни празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама, даты которых будут определены указом главы Татарстана.
Парковки остаются бесплатными в выходные дни и в будние с 19:00 до 8:00.
Это нововведение позволит жителям и гостям города более эффективно планировать своё время в праздничные дни и уменьшит загруженность улиц.
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