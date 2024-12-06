Власти Казани утвердили график бесплатных парковок на 2025 год

Исполком Казани определила дни, когда можно будет бесплатно пользоваться муниципальными парковками в городе. Решение уже оформлено в виде постановления.

Согласно документу, парковки будут работать бесплатно в праздничные и перенесённые выходные дни:

1–3 января,

6–8 января,

1, 2, 8 и 9 мая,

12 и 13 июня,

3, 4 и 6 ноября,

31 декабря.

Кроме того, в список включены дни празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама, даты которых будут определены указом главы Татарстана.

Парковки остаются бесплатными в выходные дни и в будние с 19:00 до 8:00.

Это нововведение позволит жителям и гостям города более эффективно планировать своё время в праздничные дни и уменьшит загруженность улиц.