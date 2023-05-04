В Казани власти потребовали от АО "Кварт" снести гостиницы-долгострои у моста "Миллениум"

Испоком Казани обратился в суд с иском о сносе долгостоя у моста "Миллениум". Гостиницы в составе комплекса строились еще во времена подготовки к Универсиаде-2013 года, но за 10 лет так достроены и не были.

Начинал проект Равиль Зиганшин, сейчас объекты в собственности завода "Кварт", учредитель которого - зять Зиганшина. Об этом пишет "БО".

Заявление властей Арбитражный суд РТ зарегистрировал 2 мая.

Снести требуется 10 объектов неоконченнного строительства на Казанке, они не имеют разрешительных документов.

Власти Казани настаивают, что снос должен быть осуществлен за счет завода. Первое судебное заседание пока не назначено, дата станет известна позднее.

