Власти Казани решили реставрировать "сталинки"

Власти Казани намерены создать программу реставрации "сталинок"

Власти Кировского и Московского районов Казани планируют отремонтировать так называемые "сталинки" - дома застройки периода с 1933 года до 1961 год. Об этом на деловом понедельнике заявил глава районов Сергей Миронов.

По его словам, всего в двух районах находятся 118 "сталинок". Для их ремонта Миронов предложил разработать отдельную программу, поскольку данные работы в рамках капремонта выполнить невозможно, и каждый дом должен будет детально обследоваться.