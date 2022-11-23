Власти Казани решили не тратиться на новогодние украшения, но все-таки потратились

Власти Казани, которые недавно заявляли о намерении украсить столицу Татарстана к Новому году без копейки вложений из бюджета, все-таки покупают иллюминацию. Об этом стало известно из-за появившихся материалов двух тендеров на украшение Вахитовского, Приволжского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. На это потратят 4,8 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что столицу Татарстана начали украшать к Новому году. При этом председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов говорил, что из бюджета на это деньги не выделялись.