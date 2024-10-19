Власти Казани просят людей сообщать о подозрительных лицах правоохранительным органам

Жителям Казани рекомендуется сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и ситуациях, которые могут указывать на подготовку террористических актов. Об этом просит пресс-служба мэрии Казани.

Горожанам следует обращать внимание на:

Лиц, снимающих жилье на короткий или длительный срок, с признаками хранения или использования беспилотных летательных аппаратов. Изменения в поведении людей, известных как потребители наркотиков или алкоголя, без постоянного места жительства и работы. Покупку недвижимости в Казани людьми, не проживающими в городе или республике. Большие покупки в магазинах продуктов питания, посуды, одежды, стройматериалов и инструментов. Приобретение средств слежения и наблюдения без профессиональной необходимости. Лиц, ищущих возможность купить оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, не соответствующие их занятиям или образу жизни. Строительство землянок, блиндажей в лесах и парках, а также стрельбу из оружия в нетипичных для местности и времени года местах. Людей, прибывших с недавно присоединенных территорий, которые избегают контактов с государственными структурами, не оформляют социальные выплаты и пытаются минимизировать предоставление личных данных.

Также стоит обратить внимание на просьбы изучить объекты массового скопления, подозрительные предметы и регулярные собрания групп людей.

Сообщить о подозрительных действиях можно по телефонам: