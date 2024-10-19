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· 16+ · Анастасия Шарова

Власти Казани просят людей сообщать о подозрительных лицах правоохранительным органам

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Жителям Казани рекомендуется сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и ситуациях, которые могут указывать на подготовку террористических актов. Об этом просит пресс-служба мэрии Казани.

Горожанам следует обращать внимание на:

  1. Лиц, снимающих жилье на короткий или длительный срок, с признаками хранения или использования беспилотных летательных аппаратов.
  2. Изменения в поведении людей, известных как потребители наркотиков или алкоголя, без постоянного места жительства и работы.
  3. Покупку недвижимости в Казани людьми, не проживающими в городе или республике.
  4. Большие покупки в магазинах продуктов питания, посуды, одежды, стройматериалов и инструментов.
  5. Приобретение средств слежения и наблюдения без профессиональной необходимости.
  6. Лиц, ищущих возможность купить оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, не соответствующие их занятиям или образу жизни.
  7. Строительство землянок, блиндажей в лесах и парках, а также стрельбу из оружия в нетипичных для местности и времени года местах.
  8. Людей, прибывших с недавно присоединенных территорий, которые избегают контактов с государственными структурами, не оформляют социальные выплаты и пытаются минимизировать предоставление личных данных.

Также стоит обратить внимание на просьбы изучить объекты массового скопления, подозрительные предметы и регулярные собрания групп людей.

Сообщить о подозрительных действиях можно по телефонам:

  • 112,
  • +7(843)291-30-21,
  • +7(843)231-45-55.

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