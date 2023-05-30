В Казани власти приняли решение о сносе пяти домов в Кировском районе

Власти Казани приняли решение снести пять домов в Кировском районе столицы РТ, постановление опубликовано Минстроем республики.

На благо комплексной застройки снесут пять ветхих строений: демонтировать планируется дома №№ 3, 5, 7, 9 и 15, расположенных на улице Димитрова.

Участок, который освободят от ветхих домов, будет отдан под строительство новых многоэтажных домов. Застройщик обязан будет не только возвести жилье, но и обустроить прилегающую территорию, зоны ТКО и при этом стараться применять долговечные и надежные материалы.