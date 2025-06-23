Власти Казани обсуждают восстановление Жарковского моста

В столице Татарстана обсуждают идею восстановить старинный мост через Булак, который разобрали ещё в 1950-х годах. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online». Предложение прозвучало на исторической комиссии под руководством раиса республики Рустама Минниханова.

Мост планируют включить в прогулочный маршрут от железнодорожного вокзала до Кремля. Он будет проходить мимо ЦУМа и фонтанов на бульваре, дальше — между гостиницей «Мираж» и культурным центром «Пирамида», а затем выйдет к протоке. Именно там предлагают восстановить мост, который соединит улицы Лево-Булачную и Право-Булачную, открыв пешеходный путь прямо к Кремлю.

Речь, скорее всего, идёт о Жарковском мосте — первом разводном мосте Казани, построенном в 1805 году мэром Иваном Жарковым. Он сгорел спустя 10 лет, но позже, в 1926-м, его восстановили, уже как обычный. В 50-х годах мост убрали при реконструкции набережных. Сейчас на месте сохранились лишь опоры и табличка с его названием.