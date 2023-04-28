Власти Казани опубликовали график отключения горячей воды на 2023 год

Власти Казани опубликовали на официальном сайте мэрии график отключения горячей воды в столице Татарстана в 2023 году. Отмечается, что отключения будут связаны с гидроиспытанием, техобслуживанием и ремонтом котельных тепловых пунктов и теплосетей ОА "Казэнерго".

Сроки, указанные в графике, могут отличаться и быть изменены по ситуации, но о таких изменениях мэрия будет информировать дополнительно. Работы будут проводиться в несколько этапов, а потому один адрес может встречаться в графике неоднократно.

