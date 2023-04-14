Владимир Путин включил доцента КФУ в Совет по науке и образованию при Президенте РФ

Доцент КФУ Михаил Варфоломеев включен решением Владимира Путина в состав президентского Совета по науке и образованию. В КФУ Михаил занимается разработками методик увеличения нефтеотдачи.

Указ Путин уже подписал, документ опубликован, отмечает "БО".

Михаилу Варфоломееву 40 лет. Он является руководителем научного центра "Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты", головным офисом которого и выступает Казанский федеральный университет.

Совет по науке при Президенте РФ занимает консультированием президента и информированием его о том, как обстоят дела в научной сфере. Члены совета могут вырабатывать предложения для главы государства. В нем 48 человек.