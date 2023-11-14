Владимир Путин позвал всех на «Игры будущего» в Казань
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Российский президент, выступая на церемонии "100 дней до "Игр будущего"" в видеоформате, позвал всех на это грандиозное событие.
По словам президента, идея объединить классический спорт и киберспорт - просто удивительная, она доказывает, что Россия открыта для всего нового.
"Нет сомнений, что предстоящий турнир вызовет отклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многополярного мира — это гармония интеллекта и физического совершенства", — отметил глава государства.
Путин отметил, что Казань - город, в котором объединяются культуры и традиции.
"Приглашаю всех к участию в этом уникальном мультиспортивном празднике. И до встречи в Казани!" — сказал Путин.
После этого глава государства объявил обратный отсчет времени до начала мероприятия.