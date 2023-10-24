Владимир Путин посмертно наградил казанского студента медалью "За спасение погибавших"

Казанский студент Даниль Ахметгалиев посмертно награжден медалью "За спасение погибавших", указ подписан российским президентом Владимиром Путиным. Ценой своей жизни парень спас утопающую девочку.

Все случилось в июле этого года. Даниль с товарищами пошел искупаться на Вятку в районе населенного пункта Старый Бурец в Кировской области. Он услышал крик и увидел, как девочку сносит течением.

Молодой казанец сразу бросился на помощь, схватил девочку и держал ее на поверхности, пока не подоспела помощь. Ее спасли, а Даниль погиб.

