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Владимир Путин похвалил Казань и назвал город одним из лучших в Европе

Президент России Владимир Путин поблагодарил РТ...

Екатерина Кузьминых

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Президент России Владимир Путин поблагодарил РТ за блестящее проведение мероприятий в рамках БРИКС и высокую организацию событий.

Путин подчеркнул выдающуюся внутреннюю культуру татарского народа, отметив их талант и способность бережно хранить свои традиции. "Мы не собираемся создавать штаб-квартиру", — отметил он, добавив, что планируется использовать все возможности столицы Татарстана, которые были накоплены за долгие годы.

Говоря о Казани, Путин выделил её как один из лучших городов Европы. Вспоминая поездки с бывшим президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, он рассказал, как когда-то видел людей, живущих в землянках на окраинах города. Однако даже тогда впечатляло, как аккуратно была организована жизнь — татарская культура всегда оставалась на высоте. "Сегодня же Казань преобразилась и стала замечательным городом", — заключил президент.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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