Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении форума "Россия-Исламский мир" в Казани

Международный экономический форум "Россия – Исламский мир" теперь будет ежегодным, и в этом году состоится 18-19 мая в Казани, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях содействия развитию международного сотрудничества постановляю: 1. Установить, что Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проводится ежегодно в Казани. 2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum", - говорится в документе.

Согласно указу, председателем оргкомитета назначен вице-премьер Марат Хуснуллин. Правительству РФ поручено организовать подготовку и проведение Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 17 января.