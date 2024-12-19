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Владимир Путин ответил на вопрос жертвы мошенников из Казани

На пресс-конференции Владимира Путина прозвучал...

Даниил Мурзов

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На пресс-конференции Владимира Путина прозвучал вопрос о мошенничестве из Казани, который затронул актуальную и болезненную тему.

Женщина, ставшая жертвой мошенников, рассказала о том, что теперь она должна двум банкам колоссальную сумму — 1 900 000 рублей. С её пенсией в 18 000 рублей ежемесячные выплаты по кредиту кажутся непосильной ношей. Она выразила недоумение по поводу того, как банки могут одобрять такие кредиты без должной проверки документов, особенно в отношении пожилых людей.

Президент откликнулся на её слова: «Действительно, банки начали выдавать кредиты быстрее, иногда даже мгновенно. Однако они обязаны проверять платёжеспособность своих клиентов. То, что сейчас происходит, вызывает серьёзное беспокойство. Мошенничество стало распространяться в огромных масштабах, и эту ситуацию необходимо урегулировать». Путин предложил внести изменения в практику кредитования: до 50 000 рублей можно продолжать выдавать онлайн, для сумм от 50 000 до 200 000 рублей следует предусмотреть время на проверку, а кредиты свыше 200 000 рублей должны распределяться на несколько дней для более тщательной проверки. Это может помочь защитить граждан от подобных финансовых ловушек в будущем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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