Владелец казанского бара судится с Госалкогольинспекцией РТ

Управление Госалкогольинспекции по РТ судится с предпринимателем Евгением Чернышевым в результате проверки, проведенной в заведении Reborn на улице Право-Булачной в Казани.



В прошлом году правоохранительные органы выявили нарушения в баре, а именно - наличие алкоголя без необходимой документации, отсутствие отражения в ЕГАИС и несоответствие маркировки стандартам. Также продукция не соответствовала ГОСТу. В результате проведенной проверки было изъято 59 бутылок с алкоголем, содержащих более 61 литра жидкости.



В связи с выявленными нарушениями предпринимателя Чернышева оштрафовали на сумму 20 тысяч рублей, и изъятый алкоголь потребовали уничтожить. Сам предприниматель в интервью для «Бизнес Онлайн» утверждает, что для общественного питания, где используются различные ингредиенты с содержанием алкоголя, достаточно наличия соответствующих технических карт. Он намерен доказать свою позицию через суд и обжаловать наложенный штраф.Представители пресс-службы Госалкогольинспекции Татарстана отметили, что приготовление настоек допускается только в барах, обладающих соответствующей лицензией и имеющих определенные требования. Для процесса приготовления обязательно наличие технических карт, законных сырьевых материалов и конечный продукт должен соответствовать ГОСТу.