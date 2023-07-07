Новости Казани
· Полина Модестова

Владельцы могут сделать это сами: в Казани снесут 14 незаконных торговых объектов

В Казани до октября 2023 года снесут 14 незаконных торговых объектов
Владельцы могут сделать это сами: в Казани снесут 14 незаконных торговых объектов

ПроГород

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В мэрии Казани сообщили о планах по сносу еще 14 незаконных торговых объектов. В новом электронном сборнике документов и правовых актов было опубликовано распоряжение исполкома.

В списке к сносу оказались 11 торговых объектов, два павильона один киоск. Все они были установлены незаконно и расположены на следующих улицах: Фучика, Складской, Ново-Давликеевской, Адоратского, Болотникова, Подлужной, Копылово, Кирпичникова, Академика, Энергетиков и другие.

Владельцы, чьи торговые объекты планируют снести, могут сделать это самостоятельно с 6 по 10 июля. В ином случае они будут демонтированы принудительно с 11 июля по 8 октября.

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