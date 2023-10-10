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Включить должны в течение двух недель: опубликовали список номеров, где казанцы могут задать вопросы по отоплению

Мэрия Казани опубликовала номера для обращений по подаче отопления в дома
Включить должны в течение двух недель: опубликовали список номеров, где казанцы могут задать вопросы по отоплению

Яна Лаушкина

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В мэрии Казани рассказали, куда необходимо обращаться местным жителям, если в их дом не поступило отопление. Всего для обращений доступны шесть номеров и один чат-бот в телеграме.

Отметим, что в столице Татарстана все жители города будут обеспечены теплом в течение двух недель. При этом, если возникнут вопросы по отоплению, их всегда можно задать по следующим номерам:

  • +7 (843) 236-41-23 - система «Открытая Казань»;
  • +7 (843) 590-96-22 и +7 (843) 590-96-23 - горлиния комитета ЖКХ ;
  • +7 (843) 223-22-33 - администрация Авиастроительного и Ново-Савинского районов;
  • +7 (843) 223-21-11 - администрация Приволжского и Вахитовского районов;
  • +7 (843) 223-29-99 - администрация Московского и Кировского районов;
  • +7 (843) 223-20-00 - администрация Советского района;
  • +7 (843) 223-28-88 - префектура «Старый город».

Можно также обратиться с любым вопросом в чат-бот «Моя Казань» в телеграме.

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