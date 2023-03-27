"Включили телевизор, а там - ничего": в ряде районов Татарстана с сегодняшнего дня приостановят телевещание и радиоэфир

В Татарстане в ряде районов с 27 марта будет приостановлено теле- и радиовещание

С сегодняшнего дня, с 27 марта, и до 31 марта в ряде районов РТ будет приостановлено вещание радио и телетрансляции. Это связано с проведение плановых профилактических работ нга маломощных объектах вещания, информирует пресс-центр Минцифры РТ.

Профилактика начнется 27 марта с 9 утра и продлится до 15 часов на РТС Кушманы (Кайбицкий район), 28-го числа — на РТС Заинск (Заинский), 29-го — на РТС Новые Чечкабы (Буинский) и РТС Учалле (Азнакаевский), 30-го — на РТС Агрыз (Агрызский), РТС Поисево (Актанышский) и РТС Мордовская Кармалка (Лениногорский), 31-го — на РТС Русское Макулово (Верхнеуслонский).

При проведении работ на указанных объекта приостановят трансляции передач цифрового эфирного ТВ, аналоговго ТВ АО ТРК "ТНВ" и FM-радиостанций.

