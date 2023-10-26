VIP – отели у Миллениум пытаются узаконить

Компания «Кварт», которая принадлежит зятю Равиля Зиганшина, Тимур Зайнутдинова пытается узаконить недостроенные VIP-отели у моста Миллениум.

Согласно данным Арбитражного суда РТ, исполком Казани выступающий в качестве истца. Отмечается, что комитет также приобщил к материалам дела ответ на заявление ответчика о выдаче разрешения на строительство.

Вот только суть самого заявления и ответа на него не разглашается. Ещё одно заседание по этому делу ожидается 21 ноября.

Напомним, исполком Казани требует снести восемь отелей и два здания пропускных пунктов, которые находятся на берегу Казанки.