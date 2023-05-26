Общий долг населения Татарстана за услуги ЖКХ достиг более 9,4 миллиарда рублей

Население Татарстана накопило общую задолженность за услуги ЖКХ до 9,4 миллиарда рублей. Об этом проинформировал премьер-министр РТ Алексей Песошин, проводя заседание в Кабмине республики.

"Подготовка к зиме напрямую связана с платежами населения, организаций и предприятий за энергоресурсы. На протяжении последних лет среднегодовой показатель собираемости платежей населения за услуги ЖКХ сохраняется на уровне не менее 98%. На 1 мая этого года – 99,1%", – отметил глава Правительства Татарстана.

По словам Песошина, общая задолженность за ЖКХ организаций начала снижаться с 2015 года, и этот процесс идет сейчас.

Задача - добиться аккуратных платежей и от жителей, поскольку от этого зависит подготовка к новому зимнему сезону.