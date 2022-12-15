"Вези меня, обслуга": в Казани хамоватая пассажирка унизила водителя такси и попала на видео

В Казани хамоватая пассажирка унизила водителя такси и стала новым антигероем Сети. Женщина указала в приложении неверный адрес, поэтому водитель доставил ее не туда, за что и был обруган.

Самой яркой фразой в гневной тираде пассажирки стало: "Заткнись и вези меня, обслуга!". Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

В Сети все восхитились водителем, который даже в такой ситуации сохранил спокойствие и вежливость.