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Ветеринары будут дежурить два дня: в поселках Казани домашних животных привьют от бешенства

В поселках трех районов Казани сделают прививки домашним животным от бешенства
Ветеринары будут дежурить два дня: в поселках Казани домашних животных привьют от бешенства

Яна Лаушкина

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Жители поселков Казани смогут привить своих домашних животных от бешенства - ветеринары будут дежурить на протяжении двух дней.

Специалисты будут работать в Авиастроительном районе 16 сентября. Мобильный пункт ветеринары откроют в жилом массиве Кадышево на Калинина,1. На следующий день, 17 сентября, специалисты будут дежурить в жилом массиве Щербаково, на Дачной, а также в жилом массиве Санаторий «Крутушка» - у котельной.

Вакцинация будет проводиться с 9 до 11 часов утра. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7(843)571-38-10.

В поселке Зелесный в Кировском районе вакцинация пройдет 16 сентября с 14 до 16 часов на Тасма, 36. В жилом массиве Отары Приволжского района - 17 сентября с 9 до 12 утра по адресу Калинина, 60а.

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