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"Вернись домой, я убил твою маму": житель Татарстана необычным способом выманил жену из ресторана с корпоратива

Житель Татарстана выманил жену из ресторана и теперь ответит за это по закону
"Вернись домой, я убил твою маму": житель Татарстана необычным способом выманил жену из ресторана с корпоратива

Фото: kopeysk.bezformata.com

Взволнованная жительница Казани вечером 7 марта позвонила в скорую помощь и в полицию и заявила, что ее муж убил ее мать - его тещу. К многоэтажному дому на улице Чистопольской съехались все оперативные службы города. Но "убитая" сама открыла им дверь, а дома уже находилась ее дочь, которая и вызывала спецслужбы.

Оказалось, что женщина в тот вечер находилась в ресторане вместе с коллегами – отмечали предстоящий международный женский день.
На корпоратив ей пришлось вырываться со скандалом, муж ревновал и не хотел отпускать.

В разгар праздника позвонил муж и заявил, что он расправился с тещей. Его слова были настолько убедительными, что потрясенная супруга сразу вызвала по своему адресу и медиков, и полицию и поспешила домой.

Но уже возле дома она встретила своего мужа, который был нетрезв. Он заявил, что ее мать жива, а историю об убийстве он придумал, чтобы наказать жену за поход в ресторан.

В отношении ревнивого мужчины возбуждено административное дело за ложный вызов спецслужб. Ему грозит штраф в 5000 рублей. Его семейный статус тоже под вопросом – разгневанная жена изучает список адвокатов по разводам, пишет "КП".

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