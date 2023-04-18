Верховный суд РТ выпустил под домашний арест из СИЗО директора Казанского ипподрома Марата Гильфанова

Верховный суд Татарстана смягчил меру пресечения подозреваемому в крупном мошенничестве с субсидиями директору Казанского ипподрома Марату Гильфанову. Его выпустили из СИЗО под домашний арест, отмечается в сообщении пресс-службы суда.

Жалобу-аппеляцию на меру пресечения в виде ареста подал сам Гильфанов. Суд счет, что под домашним арестом он вполне может находиться, и удовлетворил жалобу.

Марат Гильфанов подозревается в мошенничестве с субсидиями, которые выделялись бюджетом на покупку скакунов. Следователи предварительно оценили ущерб в 9 миллионов рублей.