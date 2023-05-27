Верховный суд РТ временно возглавит Эдуард Каминский

Последний рабочий день председателя Верховного суда Татарстана Ильгиза Гилазова запланирован на 29 мая. После этого он официально уйдет в отставку ввиду достижения предельного срока пребывания в должности.

Со вторника, 30 мая, пост главы ВС РТ займет временно заместитель Гилазова по административным делам Эдуард Каминский, пишет "БО".

Гилазову в этом году исполнилось 66 лет. Накануне его проводили в отставку, свое почтение судье засвидетельствовали первые лица республики.

Верховный суд Гилазов возглавлял с 2011 года.

Эдуарду Каминскому 48 лет. В его послужном списке и работа в прокуратуре Альметьевска, и работа в следствии, судьей он стал в 2003 году.