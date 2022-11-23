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Верховный суд Татарстана удалил журналистов с заседания по делу "казанского стрелка" Галявиева

Верховный суд Татарстана удалил журналистов с заседания по делу "казанского стрелка" Галявиева

Фото: aif.ru

Верховный суд Республики Татарстан принял решение удалить всех журналистов с заседания по делу "казанского стрелка" Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе № 175 в мае прошлого года.

Об этом попросил даже не сам подсудимый, а прокурор РТ Илдус Нафиков. Причина - в потерпевшем. На заседании будет допрошен несовершеннолетний - ученик 8 класса, пострадавший во время расстрела его класса.
На допросе прозвучит информация, являющаяся медицинской тайной.

Мальчик выпрыгнул с третьего этажа, когда в класс вошел срелок, остался инвалидом после неудачного приземления.

Напомним, что Галявиев признан вменяемым, а значит, способным нести ответственность за вооруженное нападение на гимназию, убийство 9 человек, ранение более 23 человек.

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