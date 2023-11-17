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Верховный суд России решил пересмотреть дело об ошибочном переводе миллиона рублей жительницей Казани

Верховный суд России решил пересмотреть дело об ошибочном переводе миллиона рублей жительницей Казани

Фото: открытые источники

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Верховный суд России решил пересмотреть дело жительницы Казани, которая по ошибке перевеле миллион рублей совершенно чужому человеку, но вернуть деньги обратно уже не смогла.

Женщина пошла в суд с иском о неосновательном обогащении. По ее словам, она ошиблась при переводе кредитных средств через банкомат, но Сбер отказал в отмене операции.

Ответчик сказал, что карту свою давно потерял, ею не пользовался, а про перевод узнал, когда пришел в банк разблокировать другу карту. С его утерянной карты кто-то уже успел снять миллион, мужчина тоже пошел в полицию.
Суд женщине отказал - не было доказательств, что деньги в банкомат положила именно она.

Верховный суд, куда дошла жительница Казани, не согласился с определением.

"Суд первой инстанции не дал оценки доказательствам в их совокупности и взаимосвязи. В частности, суд не оценивал все банковские операции по счетам истца и ответчика на предмет совпадения или несовпадения дат и сумм операций с учетом объяснений сторон по поводу этих операций", - говорится в определении ВС РФ.

Верховный суд РФ пришел к выводу, что допущенные нарушения не могут быть устранены без нового рассмотрения дела, и вернул его в суд первой инстанции.

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