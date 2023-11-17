Верховный суд России решил пересмотреть дело об ошибочном переводе миллиона рублей жительницей Казани

Верховный суд России решил пересмотреть дело жительницы Казани, которая по ошибке перевеле миллион рублей совершенно чужому человеку, но вернуть деньги обратно уже не смогла.

Женщина пошла в суд с иском о неосновательном обогащении. По ее словам, она ошиблась при переводе кредитных средств через банкомат, но Сбер отказал в отмене операции.

Ответчик сказал, что карту свою давно потерял, ею не пользовался, а про перевод узнал, когда пришел в банк разблокировать другу карту. С его утерянной карты кто-то уже успел снять миллион, мужчина тоже пошел в полицию.

Суд женщине отказал - не было доказательств, что деньги в банкомат положила именно она.

Верховный суд, куда дошла жительница Казани, не согласился с определением.

"Суд первой инстанции не дал оценки доказательствам в их совокупности и взаимосвязи. В частности, суд не оценивал все банковские операции по счетам истца и ответчика на предмет совпадения или несовпадения дат и сумм операций с учетом объяснений сторон по поводу этих операций", - говорится в определении ВС РФ.

Верховный суд РФ пришел к выводу, что допущенные нарушения не могут быть устранены без нового рассмотрения дела, и вернул его в суд первой инстанции.

