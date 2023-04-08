В Татарстане рядом с Волгой хотят соорудить 7 гигантских ветрогенераторов

Компания из Челябинска задумала в рамках инвестиционного проекта строительство ветрогенераторных парков на Урале и в Поволжье. Среди прочих мест в планах челябинцев значится и Татарстан.

В рамках первой очереди строительства в Татарстане планируется установить 7 гигантских ветрогенераторов суммарной мощностью 350 мегаватт, пишет "АиФ".

Чтобы лучше представлять себе масштаб, стоит отметить, что подобной мощности будет достаточно, чтобы около 300 многоквартирных домов, где люди пользуются электроплитами, кондиционерами и прочими благами, не испытывали нужды в электричестве.

Планируется, что ток ветрогенераторы в РТ начнут давать с декабря 2028 года.

В близнес-плане челябинцев не отмечается, какое именно предприятие в России будет производить подобные ветрогенераторы. Гигантские размеры задуманных устройств вызывают у некоторых экспертов сомнения в реальности задуманного. Пока подобные генераторы в РФ не производятся. Отмечается, что размах лопастей составит 200 метров, а высота каждого генератора будет сопоставима с 25-этажным домом.

В плане также не указано точное место установки генераторов, но исследования в сфере ветроэнергетики проводили в Алексеевском районе РТ, именно там, вероятно, и установят гигантские "вентиляторы".