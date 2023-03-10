"Вел себя как-то странно": в Казани полицейские обратили внимание на подозрительного парня и не прогадали

Полиция Казани раскрыла наркопреступление в Советском районе

Экипаж патрульно-постовой службы полиции при патрулировании Советского района Казани обратил внимание на подозрительного молодого человека.

При виде полицейских он сбросил на землю два свертка, обмотанных черной изолентой. Проведенная экспертиза установила, что представленное на исследование вещество содержит в составе наркотическое средство мефедрон массой 5,72 грамм. Задержанный молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что приобрел наркотические средства для личного употребления.

"По данному факту в отделе полиции "Гвардейский"было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…". Также в отношении подозреваемого был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача". Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказали нам в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

С 13 по 23 марта 2023 года в Казани проходит второй этап всероссийской оперативно-профилактической акции "Сообщи, где торгуют смертью". Целью мероприятий является привлечение общественности к участию в противодействии наркопреступности и незаконному обороту наркотиков.

Управление МВД России по Казани напоминает: обо всех фактах сбыта наркотиков либо их немедицинского потребления можно сообщить в полицию по телефонам (843) 291-48-21 (дежурная часть), 291-20-02 (телефон доверия МВД по РТ) либо по номерам 02 (020 с мобильного), 052 (анонимно).

