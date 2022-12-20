"Вечная память": коммунальщики в Казани с маниакальным упорством начисляют платежи умершему 9 лет назад ветерану

В Казани коммунальщики упорно начисляют платежи на имя ветерана, который умер 9 лет назад.

Внук ветерана Роберт Фазлеев унаследовал квартиру умершего деда и с тех пор не перестает защищать честь усопшего ветерана ВОВ. Об этом сообщает НТВ.

Согласно счет-фактуре, его умерший много лет назад родственник, по мнению коммунальщиков, живее всех живых.

"Мой дед участвовал, можно сказать, в спецоперации по демилитаризации императорской Японии, награжден боевыми наградами, работал в милиции. Он, наверное, в гробу перевернулся от такого беззакония", - поясняет внук.

Коммунальщики увековечили ветерана в документах. По их данным, он до сих пор тут живет. Внук указывал на ошибку, показывал документы, производили перерасчет, но потом снова присылали квитанции на ветерана.

Роберт Фазлеев настаивает, что умерший в 2013 году ветеран никак не мог все эти годы пользоваться коммунальными услугами, и требует вернуть деньги, которые он переплатил уже.

Жилищники отвечают, что клиенту следовало правильно подавать показания счетчиков. Кроме того, чтобы не признавать очевидную ошибку, они сами обрались в жилинспекцию с жалобой на собственника квартиры.