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· Полина Модестова

Вечером будет освещен: в Казани после реконструкции открыли фонтан в парке Петрова

В Казани в парке Петрова реконструировали фонтан
Вечером будет освещен: в Казани после реконструкции открыли фонтан в парке Петрова

Администрация Казани

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В парке Петрова в Казани начал работать фонтана, который запустили после долгожданной реконструкции, сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Сообщается, что рабочими была проведена гидроизоляция дна и внутренних стен чаши, а также обновлено покрытие из гранитных плит. Специалисты облицевали фонтан керамогранитом. Посередине чаши был установлен модульный фонтан с 31 струями воды и одной мощной струей в центре. Вечером и ночью его будут освещать 15 светильников.

Фонтан в парке Петров стал не единственным, который отремонтировали рабочие. Работы проводились также в саду Кирова, парке "Крылья Советов", Горкинско-Ометьевском лесу, сквере "Стамбул" и других общественных пространствах Казани.

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