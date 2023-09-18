Вдруг ему заломили руки: в Казани депутата Госсовета задержали за подозрения в незаконному обороте наркотиков

В Казани у депутата Госсовета Хасанова нашли мефедрон

Мировой судья по Московскому району Казани рассмотрел материал в отношении депутата Госсовета РТ Рустема Хасанова, сообщает realnoevremya.ru. Он был признан нарушителем за отказ от медицинского освидетельствования за наркотики.

Как сообщил изданию сам депутат, он готов комментировать только то, что отражено в документах. С его слов, правоохранители задержали его на улице и обвинили в причастности к незаконному обороту наркотиков. Он поделился, что шел пешком по улице, как вдруг ему заломили руки.

При этом, когда был проведен личный опрос, то не было выявлено никаких запрещенных средств, заявляет депутат. От медицинского освидетельствования он отказался. Хасанов ответил и на вопрос о пакетике с наркотиками. С его слов «некий пакетик лежал на земле».

После происшествия на Хасанова составили материал об административном правонарушении. Мировой судья же не усмотрел оснований для направления нарушителя на принудительное освидетельствование на наркотики.

Депутат упрекнул и анонимные телеграм-каналы. которые, с его слов, приписали ему «чуть ли не весь колумбийский наркозапас».