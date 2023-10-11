Важнейшая транспортная артерия: в Казани после реконструкции открыли мост на Назарбаева

В Казани на год раньше открыли мост через Нижний Кабан

Глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин накануне, 10 октября, торжественно открыли мост на улице Назарбаева после проведения здесь реконструкции. Напомним, что изначально проект планировали сдать лишь в конце 2024 года, но благодаря тому, что работы велись в круглосуточном режиме, их удалось завершить на год раньше.

Мэр Казани отметил, что данное сооружение - важнейшая транспортная артерия, которая соединяет историческую часть Старо-Татарской слободы с центром города.

В ходе реконструкции несущая нагрузка моста выросла с 15 до 25 тонн на ось, количество полос увеличилось с шести до восьми, были расширены пешеходные зоны, а со стороны озера Нижний Кабан появились велодорожки. На мосту было также подключено наружное освещение, оборудованы конусы сооружения, откосы и системы автоматического полива.

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев обратил внимание, что пешеходная дорожка была сделана на краю моста. Это позволит прогуливающимся жителям и гостям города полюбоваться с высоты строения на озеро Кабан.