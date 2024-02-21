Ваня Дмитриенко и DJ Smash исполнят гимн «Игр будущего» в Казани

Певец Ваня Дмитриенко и DJ Smash будут исполнять гимн «Игр будущего» на торжественном открытии, которое состоится в Казани в 19.00 21 февраля. Дмитриенко выразил свои чувства относительно выступления, отметив, что для него это особенно волнительный момент из-за уникальности события и стресса.

Он надеется, что их работа над номером увенчается успехом и надеется, что гимн вызовет отклик в сердцах слушателей. По его словам, композиция обещает быть танцевальной, динамичной и оптимистичной, что должно оставить положительное впечатление.

Кроме того, он отметил, что гимн записывался дважды, проходило много поисков, и в конечном итоге была найдена оптимальная формула.