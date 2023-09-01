Вакцинировать будут у метро: в Казани начинают бороться с сезонным гриппом

В Казани у шести станций метро будут прививать против гриппа

С 4 сентября у станция метрополитена Казани начнут работу мобильный пункты вакцинации против гриппа. Поставить прививку можно будет с 8 утра до 19 часов вечера каждый день. Перерыв у специалистов с 13 до 14 часов.

Мобильные пункты будут расположены у станций метро «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная», сообщают специалисты Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани.

Напомним, что ранее вакцины от гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» поступили в поликлиники Казани. Медицинские препараты могут использоваться как для вакцинации взрослых, так и для вакцинации детей.