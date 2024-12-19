Вахитовский район Казани частично лишится воды

В Вахитовском районе Казани жители должны подготовиться к временным перебоям с водоснабжением.

Отключение воды связано с проведением срочных работ на улице Подлужной. По информации пресс-службы «Водоканала», водоснабжение будет восстановлено 20 декабря в промежутке с 09:00 до 22:00.

Вот список улиц и домов, которые окажутся без воды:

Кремлёвская набережная: 33, 33/2;

Улица Подлужная: 21, 37, 42, 42к1, 44, 46, 47, 49, 49к1, 2, 3, 50, 51, 52, 54б, 56, 57, 60, 62, 63, 63а, 64, 65, 67, 67к1, 67а, 72, 74, 78, 80;

Поперечно-Подлужная: 4, 8, 8/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35 и 58;

Улица Толстого: жд —16а, сообщает Реальное Время.