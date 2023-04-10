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"Вагнеровец" из Казани Антон Грошев погиб в бою в зоне СВО на Украине

"Вагнеровец"-доброволец из Казани Антон Грошев погиб в бою в зоне СВО на Украине
"Вагнеровец" из Казани Антон Грошев погиб в бою в зоне СВО на Украине

Фото: открытые источники

Житель Казани Антон Грошев, ушедший добровольцем в зону СВО в составе частной военной компании "Вагнер", погиб при выполнении боевой задачи на Украине.

Антон был уроженцем Ангарска, его гибель подтвердили в администрации города в Иркутской области, где он и будет похоронен.

Антон родился в 1994 году, после в срочной службы пошел на контрактную. Уволившись из армии, принял решение переехать жить в Казань.
О погибшем известно, что он имеет многочисленные награды: "За отвагу", "За боевые заслуги", а также Орден Мужества.

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