Новости Казани
· Полина Модестова

В1,84 рубля на акцию: «КАМАЗ» может выплатить за 2022 год рекордные дивиденды

Совет директоров «КАМАЗа» может выплатить за 2022 год рекордные дивиденды
Подписаться в Telegram

Совет директоров ПАО "КАМАЗ" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 год в размере 1,84 рубля на акцию. Об этом говорится в материалах к годовому собранию акционеров компании. Планируемая выплата за 2022 года станет для компании рекордной за ее историю. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 11 июля.

Напомним, что последний раз дивиденды "КАМАЗ" выплачивал за 2020 год, их размер составлял 0,54 рубля на акцию. Всего на эти выплаты было направлено около 382 миллионов рублей, сообщает interfax.ru.

Наиболее крупной была выплата в 2018 года - 1,06 рубля на акцию. Всего было выплачено около 750 миллионов рублей.

Известно, что за 2022 год чистая прибыль "КАМАЗа" по РСБУ составила 5,388 миллиарда рублей. Из них 1,301 миллиард планируют направить на выплату дивидендов, а оставшиеся 4,086 миллиарда - не распределять.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

До смерти 10 метров: что прямо сейчас происходит с солдатами в зоне СВО

Интересное в Казани

час назад

7 свадебных трендов для мужчин в 2023 году. Бонус: скидка 50% на костюм в Казани

уничтожение мышей в москве

Новости Казани

день назад

Поворот налево запрещен: в Казани изменили правила движения на одном из перекрестков

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году

стоимость сборки шкафа-купе в Москве

Новости Казани

7 часов назад

"Не выбрал безопасную скорость": Наиль Магдеев прокомментировал ДТП с перевернувшейся маршруткой

Новости Казани

день назад

Выделили 188 миллионов: в Татарстане отремонтируют участок аварийной трассы

Новости Казани

день назад

"Появилось воинское захоронение": в Челнах простились с погибшим бойцом СВО

Новости Казани

день назад

Искали с экстрасенсами: в Набережных Челнах нашли пропавшего почти месяц назад мужчину

Новости Казани

день назад

Погибли 18 человек: стало известно, завозился ли ядовитый сидр в Татарстан
Лонгриды
день назад

До смерти 10 метров: что прямо сейчас происходит с солдатами в зоне СВО

До смерти 10 метров: что прямо сейчас происходит с солдатами в зоне СВО

Новости Казани

9 минут назад

"В соревнованиях три дисциплины": в Казани посоревнуются беспилотные мини-автомобили

Интересное в Казани

час назад

7 свадебных трендов для мужчин в 2023 году. Бонус: скидка 50% на костюм в Казани

Новости Казани

49 минут назад

"Подписал соглашение на три сезона": Дмитрий Яшкин перешел в "Ак Барс"

Новости Казани

59 минут назад

В1,84 рубля на акцию: «КАМАЗ» может выплатить за 2022 год рекордные дивиденды
Организуют несколько кабинетов: в Набережных Челнах откроют офисы терапевтов и педиатров
Новости Казани
39 минут назад

Организуют несколько кабинетов: в Набережных Челнах откроют офисы терапевтов и педиатров

Новости Казани

час назад

Стояли в очереди 1,5 часа: в Казани выдача 10-летних загранпаспортов вызвала ажиотаж

Новости Казани

3 часа назад

Вытянется в 16 этажей: нейросеть предложила варианты того, как может выглядеть здание Газпрома

Новости Казани

3 часа назад

"Тысячи человек с инвалидностью": в Татарстане отметили рост числа детей-инвалидов

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города