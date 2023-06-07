В1,84 рубля на акцию: «КАМАЗ» может выплатить за 2022 год рекордные дивиденды

Совет директоров «КАМАЗа» может выплатить за 2022 год рекордные дивиденды

Совет директоров ПАО "КАМАЗ" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 год в размере 1,84 рубля на акцию. Об этом говорится в материалах к годовому собранию акционеров компании. Планируемая выплата за 2022 года станет для компании рекордной за ее историю. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 11 июля.

Напомним, что последний раз дивиденды "КАМАЗ" выплачивал за 2020 год, их размер составлял 0,54 рубля на акцию. Всего на эти выплаты было направлено около 382 миллионов рублей, сообщает interfax.ru.

Наиболее крупной была выплата в 2018 года - 1,06 рубля на акцию. Всего было выплачено около 750 миллионов рублей.

Известно, что за 2022 год чистая прибыль "КАМАЗа" по РСБУ составила 5,388 миллиарда рублей. Из них 1,301 миллиард планируют направить на выплату дивидендов, а оставшиеся 4,086 миллиарда - не распределять.