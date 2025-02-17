В 2025 году в казанском ЖК «Лето» построят третью школу

В Казани в этом году началось строительство школы в ЖК «Лето», где проживают около 13 тысяч человек. Учебное заведение на 1 224 места возводят по нацпроекту «Молодежь и дети». В четырехэтажном здании площадью более 24 тысяч квадратных метров предусмотрены два бассейна, два спортзала, актовый зал и столовая на 612 мест.

По словам мэра Ильсура Метшина, это уже третья школа в микрорайоне, который в будущем будет насчитывать около 30 тысяч жителей. Он отметил, что власти развивают районы сбалансированно, создавая комфортную, безопасную и озелененную среду с возможностями для работы, отдыха и образования.

На данный момент завершена разработка котлована, продолжается забивка свай.

В 2024 году по нацпроекту «Образование» в Казани открыли три школы почти на 4 тысячи учеников – на улице Родины, в микрорайоне М14 и ЖК «Весна-2». В школах № 64 и 174 создали технопарки «Кванториум», а еще семь учебных заведений получили современное оборудование.

За 11 лет в Казани построили 29 школ – это рекорд среди городов-миллионников России, не считая Москву и Санкт-Петербург.