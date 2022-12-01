В жесткой аварии с "КамАЗом" на трассе в Татарстане погибли два человека

Два человека погибли на трассе в Татарстане в жесткой аварии с участием "КамАЗа". Все случилось на дороге Челны-Заинск-Альметьевск в Альметьевском районе РТ.

В ГИБДД РТ пояснили, что столкнулись грузовик и легковой автомобиль Kia.

На 81-м км автодороги, по предварительным данным, водитель "КамАЗа" решил развернуться, но не убедился в безопасности такого маневра и не учел ширину проезжей части, в результате помешал движущейся по встречной полосе легковушке.

В результате аварии 64-летний водитель легковушки и 47-летний пассажир от полученных травм скончались на месте.