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В Заинском районе Татарстана планируют создать ОЭЗ «Зелёная долина»

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В Заинском районе Татарстана планируют создать ещё одну особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа под названием «Зелёная долина». Проект постановления правительства России уже размещён на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, строительство всей необходимой инфраструктуры — дорог, инженерных сетей, соцобъектов — должно завершиться до 2027 года. Финансирование возьмёт на себя бюджет республики.

Сейчас в Татарстане действуют две ОЭЗ: «Алабуга» и «Иннополис». Последняя в 2024 году приняла 37 новых резидентов, партнёров и стартапов. По словам главы зоны Рената Халимова, в 2025 году планируется сохранить такие же темпы развития.

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