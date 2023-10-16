Новости Казани
· Служба новостей

В Whoosh проинформировали, когда в Казани завершится сезон самокатов

В Whoosh проинформировали, когда в Казани завершится сезон самокатов

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

Whoosh сообщает, что пока погода в столице Татарстана вполне позволяет польховать кикшерингом, самокаты с улиц города уберут, когда наступит стойкий минус и снег перестанет таять, пишет "БО" со ссылкой на службу сервиса Whoosh.

Пока принято решение ограничить пользование самокатами в ночное время и при утренних гололеде и тумане. Поэтому пока даты окончания самокатного сезона в Казани нет, все будет зависить от погоды.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани нашли тела убитых мужчин: трупы нашел сын-подросток одной из жертв

Новости Казани

день назад

В Казани стал дешевле кофе

обработка от тараканов москва 80 м2 выезд на дом

Новости Казани

23 часа назад

Канатную дорогу в Казани планируют построить компании из Европы

Полезное

3 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

замена компрессора холодильника цена в Челябинске

Новости Татарстана

день назад

До + 17 градусов, но с дождями и ветром: синоптики рассказали о погоде в Татарстане

Новости Казани

день назад

В Казани введут ограничение движения по Сыртлановой и Мавлютова

Новости Казани

час назад

В Казани 11,8 тысячи домов на двое суток останутся без воды

Новости Казани

2 часа назад

В Казани за 116,8 млн рублей будет реконструирован участок водовода на Профессора Камая

Новости Татарстана
2 дня назад

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Новости Казани

7 минут назад

В Казани на переходе водитель внедорожника сбил девочку-подростка

Новости Казани

час назад

В Казани тепло пустили во все многоквартирные дома

Новости Казани

2 часа назад

В Казани за 116,8 млн рублей будет реконструирован участок водовода на Профессора Камая

Новости Казани

2 часа назад

В Whoosh проинформировали, когда в Казани завершится сезон самокатов

Убийца из Перу попытался скрываться от родного правосудия в Казани
Новости Казани
12 минут назад

Убийца из Перу попытался скрываться от родного правосудия в Казани

Новости Казани

2 часа назад

Казань попала в ТОП регионов, в которые россияне едут в бархатный сезон

Новости Казани

23 часа назад

Канатную дорогу в Казани планируют построить компании из Европы

Новости Татарстана

23 часа назад

В РТ по национальному проекту построены 8 новых школ на 9 тысяч учеников
Играй и выигрывай: ВкусВилл создал Мангомир в метавселенной Roblox
Интересное в Казани
4 дня назад

Играй и выигрывай: ВкусВилл создал Мангомир в метавселенной Roblox