В Whoosh проинформировали, когда в Казани завершится сезон самокатов

Whoosh сообщает, что пока погода в столице Татарстана вполне позволяет польховать кикшерингом, самокаты с улиц города уберут, когда наступит стойкий минус и снег перестанет таять, пишет "БО" со ссылкой на службу сервиса Whoosh.

Пока принято решение ограничить пользование самокатами в ночное время и при утренних гололеде и тумане. Поэтому пока даты окончания самокатного сезона в Казани нет, все будет зависить от погоды.